China Beidahuang Industry Aktie: Das wird teuer!

Der Relative Strength Index (RSI) für die China Beidahuang Industry-Aktie liegt bei 40, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Dies bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 56, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der China Beidahuang Industry-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Wert von 0,11 HKD. Angesichts des aktuellen Schlusskurses von 0,092 HKD, der 16,36 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, wird die Aktie entsprechend als "Schlecht" bewertet. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage, wobei der aktuelle Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet die China Beidahuang Industry niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Unterschied beträgt 5,65 Prozentpunkte.

Ein Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" zeigt, dass die China Beidahuang Industry-Aktie eine Rendite von -37,66 Prozent aufweist, was mehr als 33 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der Branche "Händler" von -10,42 Prozent liegt die Aktie mit 27,24 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.