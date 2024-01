China Beidahuang Industry Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

China Beidahuang Industry schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 5,33 Prozentpunkte (0 % gegenüber 5,33 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über China Beidahuang Industry neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein weiterer weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Zusammenhang zeigt die Diskussionsintensität der China Beidahuang Industry-Aktie die übliche Aktivität im Netz. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer Indikator zur Einschätzung eines Wertpapiers. Der RSI der letzten 7 Tage für die China Beidahuang Industry-Aktie beträgt aktuell 59, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI weder überkauft noch überverkauft (Wert: 54,32), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für China Beidahuang Industry.