China Beidahuang Industry Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergibt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich im Vergleich zum Durchschnitt nicht signifikant verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die China Beidahuang Industry-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die China Beidahuang Industry ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 42,04 auf, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" auf fundamentalen Grundlagen.

Die Dividendenpolitik des Unternehmens wird ebenfalls kritisch betrachtet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs negativ ist und eine Abweichung von -5,67 Prozent zum Branchendurchschnitt aufweist. Daher erhält die China Beidahuang Industry in Bezug auf Dividenden eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der China Beidahuang Industry als "Schlecht" eingestuft wird, da der aktuelle Kurs um -13 Prozent über dem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -3,33 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt sich für die China Beidahuang Industry-Aktie ein Gesamtrating von "Neutral", basierend auf der Analyse von Sentiment, fundamentalen Kriterien, Dividendenpolitik und technischer Analyse.