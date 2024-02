China Beidahuang Industry Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

China Beidahuang Industry wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die überwiegend neutralen Themen, die in den letzten Tagen rund um den Wert diskutiert wurden, führten zu der Einschätzung, dass die Anlegerstimmung auf neutral steht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von China Beidahuang Industry in den letzten 7 Tagen weder überkauft noch überverkauft sind, da der RSI bei 50 liegt. Für den RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt der Wert bei 57, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende schüttet China Beidahuang Industry im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,66 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 5,66 % ist. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in diesem Bereich.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Beidahuang Industry liegt bei 42, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 37,88 über dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist dies eine Überbewertung und führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.