China Beidahuang Industry Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die China Beidahuang Industry-Aktie wird derzeit unter technischen Gesichtspunkten als "Schlecht" eingestuft. Dies liegt daran, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 0,12 HKD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 0,105 HKD liegt und somit einen Abstand von -12,5 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,09 HKD, was einer Differenz von +16,67 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende weist die China Beidahuang Industry-Aktie eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 5,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Händler" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 5 Prozent. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien und die aktuellen Nachrichten über das Unternehmen sind neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse wird daher eine "Neutral"-Einschätzung für die China Beidahuang Industry-Aktie abgegeben.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength-Index (RSI), der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf misst. Der RSI-Wert für die China Beidahuang Industry-Aktie liegt derzeit bei 83,33, was auf eine Überkauftheit hindeutet und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch ein Wert von 43, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine "Schlecht"-Einstufung.