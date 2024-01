China Beer Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die technische Analyse der China Beer-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 44,81 HKD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 30,7 HKD liegt. Dies bedeutet eine Distanz von -31,49 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 36,16 HKD, was einem Abstand von -15,1 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Im Branchenvergleich konnte die China Beer-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -36,49 Prozent erzielen. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Getränke"-Branche, die im Durchschnitt um -10,13 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -26,36 Prozent. Des Weiteren hatte der "Verbrauchsgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von -12,9 Prozent im letzten Jahr, wobei China Beer um 23,59 Prozent hinter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einer Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

In puncto Fundamentaldaten liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der China Beer-Aktie aktuell bei 19,46, was 72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Getränke) von 70 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und deshalb eine Bewertung von "Gut" erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv in Bezug auf die China Beer-Aktie. An vier Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war das Gespräch der Anleger überwiegend von positiven Themen geprägt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Zusammengefasst ergibt sich daraus für das Anleger-Sentiment eine Einschätzung von "Gut".