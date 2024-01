China Baoan Aktie: Was soll die Aufregung?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der China Baoan-Aktie liegt bei 24,04, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche für Industriekonglomerate entspricht. Daher wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft. In Bezug auf die Aktienkursentwicklung verzeichnete die China Baoan-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,6 Prozent, was 3,79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit wird die Aktie aufgrund ihrer Unterperformance insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in Bezug auf China Baoan in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv waren. Die automatischen Analysen der Kommunikation zeigen jedoch, dass zuletzt vor allem negative Signale im Vordergrund standen, weshalb die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse der China Baoan-Aktie zeigt, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau wie der gleitende Durchschnitt der letzten 200 bzw. 50 Handelstage liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.