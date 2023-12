China Baoan Aktie: Was soll die Aufregung?

Die China Baoan hat in den letzten Monaten eine Performance von -10,83 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Industriekonglomerate" eine Underperformance von -10,91 Prozent bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich liegt die Aktie damit im negativen Bereich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der gleitende Durchschnittskurs der China Baoan liegt derzeit bei 11,23 CNH, bei einem Aktienkurs von 11,77 CNH. Dies führt zu einem Abstand von +4,81 Prozent zum GD200, was eine Bewertung von "Neutral" ergibt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 11,26 CNH, was einer Distanz von +4,53 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit die Gesamtnote "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für die China Baoan ist überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In den sozialen Medien wurden mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht, jedoch wurden auch einige "Schlecht"-Signale in Bezug auf die kommunikativen Tätigkeiten festgestellt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die China Baoan ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Industriekonglomerate"-Branche als neutral bewertet wird.

Insgesamt zeigt die technische Analyse eine neutrale Bewertung, während das Anleger-Sentiment positiv ausfällt. Die fundamentale Bewertung der China Baoan liegt ebenfalls im neutralen Bereich.

