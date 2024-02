China Baoan Aktie: Der Knall ist da!

Der Aktienkurs von China Baoan verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,17 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Industriekonglomerate" im Durchschnitt um -20,99 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +14,81 Prozent im Branchenvergleich für China Baoan bedeutet. Der gesamte "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -19,79 Prozent im letzten Jahr, wobei China Baoan um 13,62 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält China Baoan ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für China Baoan beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 76 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass China Baoan weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Baoan mit 24,61 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigte sich in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über China Baoan in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung seitens der Redaktion führt. Des Weiteren wurde über China Baoan deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.