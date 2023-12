China Baoan Aktie: Jubelschreie!

Der Aktienkurs von China Baoan liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industriesektor bei einer Rendite von -10,83 Prozent, was mehr als 11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Industriekonglomerate" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -0,16 Prozent, wobei China Baoan mit 10,67 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Baoan liegt bei 24, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau liegt. In Bezug auf fundamentale Kriterien wird die Aktie daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet China Baoan derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 1,17 Prozentpunkte (0,35 % gegenüber 1,52 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von China Baoan werden durch Analysen aus Bankhäusern sowie das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein positives langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von China Baoan zeigt eine starke Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für China Baoan weist ebenfalls eine positive Veränderung auf, was einem weiteren "Gut"-Rating entspricht. Somit erhält die Aktie von China Baoan bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".