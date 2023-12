China Baoan Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

In den letzten vier Wochen wurden bei China Baoan wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien verzeichnet. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Die Zunahme in der Kommunikationsfrequenz zeigt, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält China Baoan daher eine "Gut"-Rating auf dieser Stufe.

Die Stimmung der Anleger und die Kommunikation in den sozialen Medien spielen eine wichtige Rolle für die Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls die Einstufung "Gut". Allerdings ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht" Bewertung, was zu dem Befund führt, dass China Baoan hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der China Baoan mittlerweile auf 11,26 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 11,67 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 führt zur Bewertung "Neutral", während der GD50 einen Abstand von +5,32 Prozent aufweist, was zu einer Gesamtnote "Gut" führt.

Im Branchenvergleich erzielte China Baoan in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -10,83 Prozent, was eine Underperformance von -9,65 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Industriekonglomerate"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Aktie mit 9,99 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.