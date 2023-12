China Avionics im Check!

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild von Avic Airborne in den sozialen Medien. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch zugenommen, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Daher erhält Avic Airborne in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Obwohl überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden, haben sich die Diskussionen in den sozialen Medien in den letzten Tagen vor allem mit negativen Themen rund um Avic Airborne befasst. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung. Weitere Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen, dass überwiegend "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Avic Airborne mit -26,32 Prozent mehr als 26 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von -0,75 Prozent verzeichnet, liegt Avic Airborne mit 25,57 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index zeigt, dass die Avic Airborne aktuell weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der 7-Tage RSI-Wert von 60,98 als auch der 25-Tage RSI-Wert von 64 führen zu einer Einstufung von "Neutral" auf dieser Basis. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".