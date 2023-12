China Avionics Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien spielen eine wichtige Rolle bei der Betrachtung der Investorenstimmung. Neben Analysen aus Bankhäusern ist auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ein wichtiger Maßstab. Bei der Aktie von Avic Airborne zeigt die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung ein eher neutrales Bild. Die Diskussionsintensität war mittelmäßig, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Schlecht“.

Auch die Anleger haben in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral über Avic Airborne berichtet. Allerdings gab es in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert, was zu einer neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Es wurden auch 5 exakt berechenbare Schlecht-Signale gefunden, was zu einer insgesamt schlechten Empfehlung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor „Industrie“ liegt die Rendite von Avic Airborne um mehr als 24 Prozent darunter. Auch im Branchenvergleich mit der „Luft- und Raumfahrt und Verteidigung“-Branche liegt Avic Airborne deutlich unter dem Durchschnitt. Diese Entwicklung führt zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls eine negative Entwicklung. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der der letzten 50 Handelstage deutet auf eine schlechte Performance hin. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein „Schlecht“-Rating.