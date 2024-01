China Avionics Aktie: Das war nicht abzusehen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie, und in den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Avic Airborne im Mittelpunkt der Diskussionen. Dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, aber in den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt hauptsächlich mit den negativen Themen rund um Avic Airborne, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Weitergehende Untersuchungen der kommunikativen Aktivitäten zeigen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einem insgesamt "Schlecht" Signal führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger während des vergangenen Monats zunehmend eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bezüglich der Diskussionsintensität wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert, was auf ein "Gut"-Rating hindeutet. Insgesamt erhält die Avic Airborne-Aktie also ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Avic Airborne in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -20,01 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche eine Underperformance von -21,79 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Performance mit -21,52 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Avic Airborne aktuell bei 14,76 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 12,48 CNH aus dem Handel ging, was zu einem Abstand von -15,45 Prozent führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die Aktie mit einer Differenz von -5,17 Prozent im "Schlecht"-Bereich. Insgesamt ergibt sich also auf Basis der beiden Zeiträume eine "Schlecht"-Einstufung.