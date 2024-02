China Avionics Aktie: Das könnte ganz eng werden!

In den letzten beiden Wochen wurde Avic Airborne von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit diesem Unternehmen beschäftigten. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass die Stimmung unter den Anlegern als "Schlecht" einzustufen ist. Die Redaktion identifizierte außerdem 7 eindeutig negative Signale, die zu dieser Einschätzung beitragen.

Die Analyse zeigt, dass die Stimmung in der Internet-Kommunikation bezüglich Avic Airborne in den letzten Wochen deutlich schlechter geworden ist. Daher erhält die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse an dieser Aktie hindeutet.

Vergleicht man den Aktienkurs von Avic Airborne mit anderen Unternehmen der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigungs"-Branche, so zeigt sich eine Underperformance von -11,57 Prozent. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Aktienkurs im "Industrie"-Sektor liegt die Performance von Avic Airborne um 12,83 Prozent darunter. In beiden Vergleichen schneidet das Unternehmen also schlechter ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Avic Airborne liegt bei 57,3, was als neutrale Situation bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine neutrale Situation bei einem Wert von 62. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".