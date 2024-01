China Avionics Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Avic Airborne schnitt in den letzten 12 Monaten mit einer Performance von -24,96 Prozent ab. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche im Durchschnitt um 1,71 Prozent, was bedeutet, dass Avic Airborne in diesem Bereich eine Unterperformance von -26,67 Prozent aufweist. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 1,59 Prozent, wobei Avic Airborne um 26,55 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Avic Airborne ist insgesamt positiv. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien überwogen in den letzten Tagen vor allem positive Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Auswertung ergab 3 negative und 2 positive Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Die Einschätzung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt jedoch ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) klassifiziert die Aktie von Avic Airborne als neutral. Der RSI7-Wert liegt bei 62,5 und der RSI25-Wert bei 58,52, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Stimmung in den letzten Wochen für Avic Airborne kaum Veränderungen aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist jedoch gestiegen, was auf ein erhöhtes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist, weshalb eine Gesamtbewertung von "Gut" ermittelt wurde.

