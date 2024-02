China Avionics Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, gibt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem die Aufwärtsbewegungen mit der Gesamtzahl der Bewegungen in Beziehung gesetzt werden. Der RSI der Avic Airborne beträgt 9,68, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53, was auf eine neutral bewertete Situation hindeutet.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 13,89 CNH für den Schlusskurs der Avic Airborne-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 11,64 CNH, was einen Unterschied von -16,2 Prozent darstellt und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Vergleich zum 200-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem 50-Tage-Durchschnitt (-2,84 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Avic Airborne-Aktie eine Performance von -28,66 Prozent, was im Vergleich zur "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche eine Underperformance von -7,69 Prozent bedeutet. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite bei -19,76 Prozent, und die Avic Airborne-Aktie zeigte eine Unterperformance von 8,9 Prozent im Vergleich dazu. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, mit sieben Tagen negativer Kommunikation und nur vier Tagen positiver Themen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Avic Airborne, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen ergaben eine Gleichverteilung von Kauf- sowie Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung für das Anleger-Sentiment führt.

