China Avionics Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator zur Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Avic Airborne intensiv diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Dennoch dominierten in den letzten Tagen die negativen Themen rund um Avic Airborne, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führte. Analytische Untersuchungen zeigten, dass vor allem "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, mit drei negativen und einem positiven Signal, was insgesamt zu einem "Schlecht" Signal führte. Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse wird die Avic Airborne-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft, da der Aktienkurs einen Abstand von -15,45 Prozent zur 200-Tage-Linie von 14,76 CNH aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich mit einer Differenz von -5,17 Prozent ein "Schlecht"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet somit ebenfalls "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Avic Airborne-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 58, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 55,36, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte die Avic Airborne-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,01 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche im Durchschnitt um 1,78 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Underperformance von -21,79 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 1,5 Prozent hatte, zeigt sich eine Unterperformance von 21,52 Prozent. Dies führt sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einem "Schlecht"-Rating.