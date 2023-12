China Avionics Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die Analyse des Sentiments und Buzz um die Aktie von Avic Airborne ergibt folgendes Bild: Im vergangenen Monat gab es keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung, weshalb diese als "Neutral" bewertet wird. Auch die Diskussionsintensität zeigt keine besonderen Auffälligkeiten, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 39, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (62,24) ergibt keine über- oder unterkaufte Situation, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen überwiegend positive Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Avic Airborne, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Allerdings ergeben sich auch fünf Handelssignale, von denen jedoch keines positiv ist, was letztendlich zu einer Einstufung als "Schlecht"-Aktie führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Avic Airborne in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25,05 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche im Durchschnitt nur um -0,19 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Performance von Avic Airborne mit -0,13 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.