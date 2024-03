China Avionics Aktie: Alles völlig egal!

Der Aktienkurs von Avic Airborne wies im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,29 Prozent auf. Im Vergleich zu anderen Aktien im Industriesektor liegt die Rendite von Avic Airborne um 18,04 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt -15,29 Prozent, wobei Avic Airborne aktuell 18 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten deuten jedoch auf einen Überhang von Verkaufssignalen hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Diskussionsintensität führt. Insgesamt erhält die Avic Airborne-Aktie jedoch ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie der Avic Airborne derzeit bei 13,57 CNH verläuft, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 11,73 CNH und zeigt einen Abstand von -13,56 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 11,65 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der technischen Analyse daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Avic Airborne-Aktie.