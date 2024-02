China Aviation Oil Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Der Aktienkurs der China Aviation Oil Singapore hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,1 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Energie-Sektor liegt die Rendite jedoch 1,5 Prozent unter dem Durchschnitt von 11,6 Prozent. Auch die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 11,6 Prozent, wobei die China Aviation Oil Singapore Aktie aktuell 1,5 Prozent darunter liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Aviation Oil Singapore-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,88 SGD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,945 SGD liegt also deutlich darüber, mit einer Abweichung von +7,39 Prozent. Auch wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der letzte Schlusskurs (0,87 SGD) über dem gleitenden Durchschnitt, mit einer Abweichung von +8,62 Prozent. Auf dieser Grundlage wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

In den sozialen Medien wurde China Aviation Oil Singapore in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern überwiegend neutral bewertet. Unsere Redaktion kommt nach der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung insgesamt neutral ist. Daher wird auch hier die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Was die Dividende betrifft, so beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei China Aviation Oil Singapore derzeit 0, was eine negative Differenz von -22,3 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie von unseren Analysten eine Bewertung als "Schlecht".