China Aviation Oil Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

China Aviation Oil Singapore: Analyse der Diskussionsintensität, technische Analyse und Anlegerstimmung

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für China Aviation Oil Singapore wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum stabil, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der China Aviation Oil Singapore derzeit bei 0,89 SGD, was eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,86 SGD aus dem Handel, was einen Abstand von -3,37 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage hat die Aktie derzeit ein Niveau von 0,83 SGD angenommen, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Aktie von China Aviation Oil Singapore stand zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, zeigte jedoch weder besonders positive noch negative Ausschläge. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um China Aviation Oil Singapore, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde verwendet, um zu beurteilen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 42,86 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt ergibt sich für China Aviation Oil Singapore eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsintensität, die technische Analyse und die Anlegerstimmung.