China Aviation Oil Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Gespräche über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen China Aviation Oil Singapore fanden ebenfalls nicht statt. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" hat China Aviation Oil Singapore eine Rendite von 21,3 Prozent erzielt, was mehr als 11 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnet eine mittlere Rendite von 10,72 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei China Aviation Oil Singapore mit 10,58 Prozent auch hier deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Wesentliche Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich China Aviation Oil Singapore konnten in den letzten vier Wochen nicht festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für China Aviation Oil Singapore liegt aktuell bei 38,46 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und liegt bei 40,82, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung für den RSI25 hindeutet. Zusammenfassend erhält das China Aviation Oil Singapore-Wertpapier ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.