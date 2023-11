China Aviation Oil Aktie: Kaum zu glauben!

Die China Aviation Oil Singapore-Aktie wird charttechnisch betrachtet und erhält eine neutrale Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 0,91 SGD, während der aktuelle Kurs bei 0,87 SGD liegt, was einer Abweichung von -4,4 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 0,84 SGD zeigt eine geringe Abweichung von +3,57 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Auf den Plattformen der sozialen Medien wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit China Aviation Oil Singapore diskutiert. Daher wird das Unternehmen auch in Bezug auf die Anlegerstimmung als neutral eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben eine mittlere Aktivität gezeigt, was zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 60, was bedeutet, dass die China Aviation Oil Singapore-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage überverkauft, was zu einer positiven Bewertung führt.

Insgesamt wird die China Aviation Oil Singapore-Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet, sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung als auch auf das Sentiment und den Buzz. Der RSI liefert gemischte Signale, führt aber insgesamt zu einer neutralen bis positiven Bewertung.