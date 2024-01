China Aviation Oil Aktie: Immer mit der Ruhe

Der Aktienkurs des Unternehmens China Aviation Oil Singapore verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,1 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Energie-Sektor liegt die Rendite damit um 5,25 Prozent über dem Durchschnitt von 4,85 Prozent. Auch im Branchenvergleich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" übertrifft die Aktie mit einer Rendite von 5,25 Prozent den Durchschnittswert von 4,85 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -3,93 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt mit einer Abweichung von +1,79 Prozent eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die simple Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt bei einem Niveau von 44,44 und einem RSI25 von 54,29 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Dies bedeutet, dass die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse in einem Zeitraum von 7 bzw. 25 Tagen als neutral eingestuft werden.

Die Stimmung der Anleger bei China Aviation Oil Singapore in den sozialen Medien und Diskussionsforen wird insgesamt als neutral bewertet. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert. Somit erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral" auch in Bezug auf die Anleger-Stimmung. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für das Unternehmen.