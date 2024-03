China Aviation Oil Aktie: Anleger aufgepasst!

Die China Aviation Oil Singapore wird derzeit auf der Grundlage verschiedener Analysemethoden bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) für die Aktie bei 50 liegt, was auf ein neutrales Signal hinweist. Auch der RSI25-Wert von 46 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung von "Neutral" für die RSI.

Im Hinblick auf fundamentale Faktoren liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell bei 9,94, was 3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die China Aviation Oil Singapore aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen stattgefunden haben.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,89 SGD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,905 SGD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung, ebenso wie die Distanz zum GD200 und GD50, die beide zu einer Gesamtnote von "Neutral" führen.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die China Aviation Oil Singapore auf Basis der verschiedenen Analysemethoden.