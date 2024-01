China Automotive Interior Decoration Holdings Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die China Automotive Interior Decoration-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,22 HKD. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,102 HKD, was einem Unterschied von -53,64 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,11 HKD liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,27 Prozent Abweichung), wodurch die Aktie auch kurzfristig mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als neutral eingestuft. Die Mehrheit der Kommentare und Wortmeldungen zu diesem Wert waren neutral, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Es konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien für die China Automotive Interior Decoration-Aktie festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die China Automotive Interior Decoration-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 50, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 57,58, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt die technische Analyse und die Auswertung der Anleger-Stimmung und des RSI ein "Neutral"-Rating für die China Automotive Interior Decoration-Aktie.