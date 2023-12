China Automotive Engineering Research Institute Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Der Aktienkurs des China Automotive Engineering Research Institute hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,78 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Automobilbranche durchschnittlich um 13,14 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -0,36 Prozent für das China Automotive Engineering Research Institute führt. Im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 6,91 Prozent, wobei das China Automotive Engineering Research Institute um 5,87 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Überperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird der 7-Tage-RSI des China Automotive Engineering Research Institute derzeit bei 67,12 Punkten bewertet, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,99, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird das China Automotive Engineering Research Institute insgesamt als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über das China Automotive Engineering Research Institute besonders positiv diskutiert. An acht Tagen dominierten positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Tiefergehende Analysen der Kommunikation haben jedoch ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Hingegen war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, weshalb dies mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält das China Automotive Engineering Research Institute für diese Stufe daher ein "Gut"-Rating.