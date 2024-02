China Automotive Engineering Research Institute Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

In den letzten 12 Monaten erzielte das China Automotive Engineering Research Institute eine Performance von -20,73 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Automobile"-Branche um durchschnittlich -11,68 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -9,05 Prozent für das China Automotive Engineering Research Institute führt. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -12,98 Prozent, und das China Automotive Engineering Research Institute lag 7,76 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Um die aktuelle Lage des Wertpapiers zu beurteilen, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen, ein Indikator aus der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Der 7-Tage-RSI des China Automotive Engineering Research Institute liegt derzeit bei 33,08 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 56,54, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmung rund um die Aktie wird anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Anzahl der Beiträge sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild. Die Aktivität in Bezug auf das China Automotive Engineering Research Institute zeigt unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse von Kommentaren und Befunden auf sozialen Plattformen zeigt, dass diese überwiegend positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen über das China Automotive Engineering Research Institute diskutiert. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Allerdings ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird das China Automotive Engineering Research Institute hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.