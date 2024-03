China Automotive Engineering Research Institute Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die China Automotive Engineering Research Institute wird derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 20,54 CNH, während der Kurs der Aktie (19,26 CNH) um -6,23 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 19 CNH, was einer Abweichung von +1,37 Prozent entspricht, und die Aktie somit als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der China Automotive Engineering Research Institute-Aktie wird als positiv betrachtet. Die Analysten haben sowohl die sozialen Plattformen als auch die Handelssignale für ihre Bewertung herangezogen. Die Kommentare und Befunde auf den sozialen Medien waren überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. In Bezug auf die Handelssignale ergibt sich jedoch eine "Schlecht" Bewertung. Insgesamt wird die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die China Automotive Engineering Research Institute-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt eine "Neutral" Einstufung, da das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt wird die Analyse der RSIs zu China Automotive Engineering Research Institute als "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") und der "Automobile"-Branche liegt die Rendite der China Automotive Engineering Research Institute-Aktie deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt. Mit einer Rendite von -24,4 Prozent im Vergleich zu -3,14 Prozent in der "Automobile"-Branche liegt die Aktie mehr als 16 Prozent darunter.

Insgesamt ergibt sich eine gemischte Bewertung der China Automotive Engineering Research Institute-Aktie, wobei die technische Analyse und die Stimmung der Anleger positiv ausfallen, während der Branchenvergleich eher negativ ist.