China Automotive Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die China Automotive Aktie zeigt laut der technischen Analyse einen gleitenden Durchschnittskurs von 4,28 USD, während der aktuelle Kurs bei 3,16 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -26,17 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 3,41 USD, was einem Abstand von -7,33 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Schlecht".

Im Vergleich mit anderen Unternehmen der "Automatische Komponenten"-Branche hat die China Automotive Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -45,09 Prozent erzielt, während der Branchendurchschnitt nur um -2,29 Prozent gefallen ist. Dies führt zu einer Underperformance von -42,8 Prozent im Branchenvergleich. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 10,4 Prozent, wobei China Automotive um 55,49 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich ein "Schlecht"-Rating.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die China Automotive Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Automatische Komponenten"-Branche (KGV von 20,08) als unterdurchschnittlich betrachtet wird. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz wird die China Automotive Aktie über einen längeren Zeitraum analysiert. Dabei zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität und Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt wird die Aktie in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.