China Automotive Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Die China Automotive-Aktie zeigt sich derzeit in verschiedenen Bereichen unterdurchschnittlich, wie aus den jüngsten Daten hervorgeht. Die Dividendenrendite liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3830,25 % als "Schlecht" eingestuft wird. Ebenso verhält es sich mit der Wertentwicklung der Aktie, die im vergangenen Jahr eine Rendite von -45,09 Prozent erzielte. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor der zyklischen Konsumgüter liegt sie 43,91 Prozent unter dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Auch aus technischer Sicht schneidet die China Automotive-Aktie nicht gut ab. Der Aktienkurs liegt derzeit 26,23 Prozent unter der 200-Tage-Linie und 7,62 Prozent unter dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" im Bereich der technischen Analyse.

Im Bereich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten vier Wochen zwar eine Aufhellung des Stimmungsbildes festgestellt werden, jedoch blieb die Kommunikationsfrequenz unverändert. Insgesamt erhält die China Automotive-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die China Automotive-Aktie in Bezug auf Dividendenrendite, Wertentwicklung, technische Analyse und Sentiment derzeit eher schwach abschneidet, während sich das Stimmungsbild in den sozialen Medien leicht verbessert hat.