China Automotive Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare zu China Automotive überwiegend positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit China Automotive diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Performance von China Automotive im Vergleich zum Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" mit einer Rendite von -45,09 Prozent mehr als 45 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche, die eine mittlere Rendite von -2,76 Prozent erzielt hat, liegt China Automotive mit -42,33 Prozent deutlich darunter. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von China Automotive als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 3,48 insgesamt 83 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 20,95 im Segment "Automatische Komponenten". Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von China Automotive mit 3,23 USD derzeit -5,56 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie mit einer Distanz zum GD200 von -26,26 Prozent als "Schlecht" bewertet. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.