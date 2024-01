China Auto Logistics Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Die Stimmung und der Buzz um die Aktie von China Auto Logistics werden nicht nur durch Analysen von Bankhäusern bestimmt, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für China Auto Logistics weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von China Auto Logistics ein Neutral-Titel. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die China Auto Logistics-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50 und ein Wert für den RSI25 von 50, was zu einer Gesamteinstufung "Neutral" führt.

Die meisten privaten Nutzer in sozialen Medien bewerteten China Auto Logistics in den vergangenen zwei Wochen als neutral. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher ebenfalls die Einstufung "Neutral".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt China Auto Logistics mit einer Rendite von -100 Prozent mehr als 110 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche liegt die Rendite von China Auto Logistics mit -100 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.