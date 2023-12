China Auto Logistics Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Die Stimmung der Anleger bei China Auto Logistics ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. Die Auswertung der Meinungen der letzten zwei Wochen ergab, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Fokus standen, was zu einer neutralen Einschätzung des Titels führte.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der China Auto Logistics Aktie aktuell bei 50 liegt, was als neutral eingestuft wird. Auch bei einer Ausdehnung des RSI auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 50, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die RSI daher als neutral bewertet.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse deutet darauf hin, dass sich die Stimmung in Bezug auf China Auto Logistics in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ergab keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, wodurch die Aktie ebenfalls neutral bewertet wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von China Auto Logistics bei -100 Prozent, was mehr als 99 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ähnlich sieht es in der "Spezialität Einzelhandel"-Branche aus, wo die Rendite in den letzten 12 Monaten bei -6 Prozent lag, jedoch China Auto Logistics mit 94 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.