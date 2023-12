China Auto Logistics Aktie: Was bringt das neue Jahr?

In den letzten Wochen konnte bei China Auto Logistics keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Weder besonders positive noch negative Themen dominierten die Diskussion in den sozialen Medien, weshalb das Stimmungsbild neutral bewertet wird. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, ergab keine signifikanten Unterschiede. Daher wird auch dieses Kriterium als neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Auto Logistics-Aktie zeigt ebenfalls neutrale Werte. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage, mit einem Wert von 50, als auch der RSI der letzten 25 Handelstage, zeigen weder überkaufte noch überverkaufte Signale. Somit erhält die Aktie auch in Bezug auf den RSI ein Neutral-Rating.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien spiegelt ebenfalls Neutralität wider. Weder besonders positive noch negative Ausschläge wurden registriert, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen werden vornehmlich neutral bewertet.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich jedoch eine Unterperformance der China Auto Logistics-Aktie. Mit einer Rendite von -100 Prozent im vergangenen Jahr liegt sie 96,27 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem gleichen Sektor "Zyklische Konsumgüter" und sogar 84,51 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "Spezialität Einzelhandel". Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit "Schlecht" bewertet.