China Auto Logistics Aktie: Reagiert die Aktie?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der China Auto Logistics ein Neutral-Titel. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die China Auto Logistics-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50 und ein Wert für den RSI25 von 50, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt die Rendite der China Auto Logistics-Aktie bei -100 Prozent, was mehr als 96 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Spezialität Einzelhandel"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -17,02 Prozent, wobei China Auto Logistics mit 82,98 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen rund um China Auto Logistics auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu dem Befund führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

China Auto Logistics lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für China Auto Logistics die Einstufung: "Neutral".