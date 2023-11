China Art Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Der Aktienkurs von China Art zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Finanzsektors eine Rendite von -34,35 Prozent, was mehr als 32 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Innerhalb der Branche "Verbraucherfinanzierung" liegt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei -4,38 Prozent, wobei China Art mit 29,97 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber China Art eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält China Art daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 33,93, was 48 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Verbraucherfinanzierung) von 22 liegt. Daraus ergibt sich eine Überbewertung der Aktie aus heutiger Sicht, weshalb China Art auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 5,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Verbraucherfinanzierung, 5,64) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die China Art-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.