China Art Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die Stimmung in Bezug auf die Aktienkurse von China Art lässt sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der allgemeinen Stimmung einschätzen. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare und Stimmungen auf sozialen Plattformen im Bezug auf China Art als neutral bewertet. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen in den sozialen Medien rund um China Art diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

In Bezug auf die Dividende weist China Art eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 5,75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Verbraucherfinanzierung" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 5 Prozent. Dies führt zu der Bewertung der Aktie als "Schlecht" in Bezug auf die Rentabilität.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" hat die Aktie von China Art eine Rendite von -59,66 Prozent, was mehr als 52 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Verbraucherfinanzierung" weist eine durchschnittliche Rendite der letzten 12 Monate von -7,87 Prozent auf. Auch hier liegt die Rendite von China Art mit 51,79 Prozent deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der China Art-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,11 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,077 HKD weicht somit um 30 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 0,09 HKD über dem letzten Schlusskurs (-14,44 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die China Art-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.