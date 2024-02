China Apex Aktie: Das ist mal eine Nummer!

In den letzten zwei Wochen wurde über China Apex neutral diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. In den letzten ein, zwei Tagen gab es weder besonders positive noch negative Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von China Apex über einen längeren Zeitraum geben Aufschluss über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert bedeutet. Insgesamt ergibt sich damit für China Apex in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass China Apex auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt weisen darauf hin, dass der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Des Weiteren wird der Relative Strength Index (RSI) für China Apex betrachtet, um einzuschätzen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI zeigen an, dass China Apex momentan überverkauft ist, wodurch die Aktie auch in diesem Punkt mit einem "Gut"-Rating bewertet wird.