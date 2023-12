China Apex Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

In den letzten zwei Wochen wurde China Apex von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die überwiegende Mehrheit der diskutierten Themen rund um den Wert waren neutral. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung der Anlegerstimmung.

Bei der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Apex-Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 1,2 HKD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 1,14 HKD liegt, ergibt sich ein Unterschied von -5 Prozent. Auf dieser Basis wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderer Wert. Hier liegt der gleitende Durchschnitt bei 1,04 HKD, was einem Unterschied von +9,62 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Somit erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für China Apex liegt bei 32, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt mit einem Wert von 43 im neutralen Bereich. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Weder die Stimmungslage noch die Kommunikationsfrequenz haben sich signifikant verändert. Daher erhält China Apex auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

