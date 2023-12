China Apex Aktie: Was passiert jetzt?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. In den letzten 7 Tagen hatte die China Apex-Aktie einen RSI-Wert von 32, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI-Wert (43,66) neutral, wodurch die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich für China Apex in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt keine besonders positiven oder negativen Ausschläge in den Diskussionen über China Apex, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der China Apex derzeit neutral ist. Der GD200 verläuft bei 1,2 HKD, während der Aktienkurs bei 1,14 HKD liegt, was einer Abweichung von -5 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage liegt der GD50 bei 1,04 HKD, was einer Abweichung von +9,62 Prozent entspricht und die Aktie insgesamt als "Gut"-Wert einstuft. Insgesamt erhält die China Apex-Aktie somit das Rating "Gut".