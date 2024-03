China Apex Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

In den letzten vier Wochen wurden bei China Apex keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Das Unternehmen wird daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher erhält das Anleger-Sentiment ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der China Apex-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,2 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,75 HKD lag, was einer Abweichung von +45,83 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 1,33 HKD eine Abweichung von +31,58 Prozent. Somit erhält die China Apex-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) über einen Zeitraum von 7 und 25 Tagen. Der RSI-Wert von 20 zeigt, dass die China Apex aktuell überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25-Wert von 12 deutet ebenfalls darauf hin, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird, was auch hier zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die China Apex-Aktie daher im RSI eine "Gut"-Einstufung.