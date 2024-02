China Aoyuan Group-Anleger sollten sich noch gedulden!

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung im Sentiment und Buzz rund um China Aoyuan in den sozialen Medien. Die Diskussionen blieben weder übermäßig positiv noch negativ, was dazu führt, dass die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet wird. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass sie aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen anzeigt, liegt bei 59,09, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 55 eine ähnliche neutrale Situation. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass die China Aoyuan-Aktie sowohl im längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt schlecht abschneidet. Der letzte Schlusskurs liegt jeweils deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien ausschließlich negative Meinungen veröffentlicht wurden, und sich die Diskussionen in den letzten Tagen vor allem um die negativen Themen rund um China Aoyuan gedreht haben.

Insgesamt ergibt sich also bei der Analyse des Sentiments, des RSI und der technischen Analyse eine neutrale Bewertung für die Aktie von China Aoyuan.