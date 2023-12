China Aoyuan Group Aktie: Finger weg?

Die Stimmung der Anleger rund um die Aktie von China Aoyuan war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigte an vier Tagen eine rote Stimmung an, während positive Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen, die die Anleger interessierten, hauptsächlich negativ, was dazu führte, dass die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhielt.

Ein weiteres Signal, das auf eine negative Entwicklung hindeutet, ist der Relative Strength Index (RSI). Der RSI der China Aoyuan liegt bei 85,19, was als "überkauft" eingestuft wird, und der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 57,26 und wird als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Auch aus der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt sich ein neutraler Eindruck. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine neutrale Bewertung der Aktie hin.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls eine negative Tendenz. Der Kurs der China Aoyuan liegt aktuell 7,5 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und sogar 78,74 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.