China Aoyuan Group Aktie: Endlich geschafft?

Die technische Analyse der China Aoyuan-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 0,9 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,231 HKD liegt, was einem Unterschied von -74,33 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 0,2 HKD. Der letzte Schlusskurs liegt darüber, mit einem Unterschied von +15,5 Prozent. Somit erhält die Aktie auf dieser kurzfristigen Analysebasis eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die China Aoyuan-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor zur Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt mehrheitlich positive Meinungen zur China Aoyuan-Aktie veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben langfristig zu einer mittleren Aktivität geführt, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionintensität führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die China Aoyuan-Aktie liegt bei 64,62, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 40, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für die China Aoyuan-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und des Relative Strength Index.