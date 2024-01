China Animation Characters Aktie: Ein handfester Grund

Ca Cultural hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -72,22 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Händler"-Branche eine Underperformance von -67,81 Prozent darstellt. Dies bedeutet, dass die Aktien dieser Branche im Durchschnitt um -4,41 Prozent gefallen sind. Im Vergleich dazu liegt Ca Cultural auch 76,41 Prozent unter der mittleren Rendite des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors, der eine Rendite von 4,19 Prozent erzielte. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ca Cultural beträgt 1, während der Durchschnittswert in der Branche "Händler" bei 31,95 liegt. Dies bedeutet, dass Ca Cultural im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie erhält.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Für Ca Cultural liegt der RSI-Wert bei 25, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Auf der Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich jedoch ein Wert von 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung auf der Grundlage des RSI.

In Bezug auf die Dividende weist Ca Cultural derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,29 %. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.