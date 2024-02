China Animation Characters Aktie: Pleite oder Chance?

Die Ca Cultural-Aktie hat in den letzten 50 Tagen eine positive Kursentwicklung von +15 Prozent verzeichnet, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Im Gegensatz dazu zeigt sich über die vergangenen 200 Tage eine negative Entwicklung von -23,33 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in den letzten Monaten kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ca Cultural-Aktie liegt bei 33 für die letzten 7 Tage, was zu einer neutralen Bewertung führt. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 weisen darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer insgesamt neutralen RSI-Bewertung führt.

Fundamental betrachtet weist die Ca Cultural-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1,42 auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegt und zu einer guten fundamentalen Bewertung führt. Die Aktie wird daher als unterbewertet eingestuft.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis positive Einschätzung für die Ca Cultural-Aktie auf Basis von technischer Analyse, Sentiment und Buzz sowie fundamentaler Bewertung.