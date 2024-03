China Animation Characters Aktie: Ist es das gewesen?

Die Ca Cultural-Aktie wird durch eine technische Analyse bewertet, die zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,03 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,023 HKD weicht um -23,33 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (0,02 HKD) liegt der letzte Schlusskurs jedoch über dem gleitenden Durchschnitt (+15 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Ca Cultural-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Bereich Sentiment und Buzz wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Internet betrachtet. Die Diskussionsintensität wird dabei als durchschnittlich bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt im betrachteten Zeitraum kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung in diesem Bereich.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 6,14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daraus resultiert für die Dividendenpolitik der Ca Cultural-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei Ca Cultural mit einem Wert von 1,42 deutlich günstiger ist als das Mittel in der Branche "Händler". Das Branchen-KGV liegt bei 25,24, was zu einer Unterbewertung von 94 Prozent führt. Aufgrund dieser Analysen wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.