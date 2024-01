China Animation Characters Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

In den letzten zwei Wochen wurde Ca Cultural von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in diesem Zeitraum mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ca Cultural-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,04 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,023 HKD liegt deutlich darunter (-42,5 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,03 HKD) liegt mit einem Unterschied von -23,33 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Ca Cultural-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt sich, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Ca Cultural blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Ca Cultural bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf die Dividende ergibt sich, dass bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0 % im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Händler einen geringeren Ertrag in Höhe von 6,28 Prozentpunkten erzielen können. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".